3月25日発売の『Rolling Stone Japan vol.34』のカバーストーリーに、INIの西洸人と藤牧京介が登場する。【表紙画像を見る】音楽への向き合い方において、INIの中でも特に際立った存在感を放つ二人。衝動をラップに乗せて表現する西洸人と、孤独や葛藤を乗り越えながら歌を届ける藤牧京介。異なるバックグラウンドを持つ2人が、同じグループの仲間としてステージに立ち続けている。全24ページのカバーストーリーでは、8TH SINGLE『