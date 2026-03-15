２０１８年平昌五輪スピードスケート２冠の高木菜那さんが、柔道女子４８キロ級で２０２４年パリ五輪覇者で、１月に競技の第一線を退く意向を表明した角田夏実さんとの仲良しショットを公開した。高木さんは１４日、自身のインスタグラムを更新。「なっちゃん久しぶりずっと会いたかったけど会えなくてやっと会えたー」と記し、ビールのジョッキを持った角田さんと顔を寄せたツーショットをアップ。「話盛り上がりすぎた