こともなげに藤平尚真投手（２７）は己の仕事を完遂した。５―４の５回２死。４番のＥ・スアレスに対し、フルカウントからの８球目、最後は１５３キロの高め直球で捕邪飛に仕留め右拳を握った。宮崎強化合宿ではアドバイザーのダルビッシュから外国人選手への高めの使い方を伝授された。「『外国人のバッターは（ボール）１個分、日本人打者の高めよりも高いところを狙っていかないと（ボールが）真ん中ぐらいにいっちゃうから