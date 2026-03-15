◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場。申告敬遠後にお茶目な一面を見せた。３回１死二塁。好機で打席が回るも敬遠されると、一塁ベースに進んだ際に一塁側のベネズエラベンチに向かって言葉を発した。いたずらな姿を見せ、余裕も感じさせる一面にＳＮＳでは「この大一番でも楽しそうに相手ベンチとコミュニケー