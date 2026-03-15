◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）３回に追いつかれ、さらに３点を勝ち越されたベネズエラが５回に反撃した。１死一塁から２番・ガルシアが２ラン。日本の２番手・隅田（西武）から左中間へ運んだ。ベネズエラは初回にアクーニャが先頭打者弾を放ち、２回にもトーレスが一時勝ち越しとなる適時二塁打。日本は５回２死から３番手・藤平（楽天）にスイッチし、スアレスは捕邪