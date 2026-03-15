■これまでのあらすじ妻の物は自分の物だと考える夫と離婚するため、妻は準備を進めていた。ある日、義弟の引っ越しの手伝いに行くようにと夫が命じてくる。妻が息子の発表会に行きたいと言っても夫は譲らず、「お前は俺のもの」だと言い放った。そのすべてを録音されているとも知らずに…。ゴルフから帰ると、なぜか部屋ががらんとしていました。テレビもソファもない。俺のメシは？風呂は？インターフォンが鳴って、慌てて出る