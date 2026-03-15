ソウルのホテルで火災が発生し、50代の日本人女性客らが意識不明であることがわかりました。【映像】ソウルのホテルで火災発生 日本人女性意識不明きのう午後6時過ぎ、ソウル市の明洞近くのカプセルホテルから火が出ました。この火事で宿泊客と見られる外国人10人が負傷し、うち3人が重傷です。このうち1人は日本人の50代の女性で、意識不明であることがわかりました。警察と消防が詳しい火事の原因を調べています。（ANN