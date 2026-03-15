将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第4局が3月15日、栃木県日光市の「日光きぬ川スパホテル三日月」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。午前10時にはおやつの時間となり、両者に午前のおやつが提供された。【映像】春らしい…藤井棋王が選んだ“日光銘菓”シリーズの行方を左右する大一番。緊迫した盤上から離れ、両者が午前10時のおやつで糖分補