千葉ロッテマリーンズは15日、ZOZOマリンスタジアムで赤木陽音くん（9）の入団会見を行った。社会貢献プロジェクト「MARINESLINKS」の一環として認定NPO法人BeingALIVEJapanが運営する「TEAMMATES（チームメイツ）」事業に参画し、小児慢性疾患で長期療養中の赤木くんが入団が決定した。赤木くんは2026シーズン終了まで、月に1、2回ZOZOマリンスタジアムやロッテ浦和球場にてチームの一員として練習補助などの活動を行う