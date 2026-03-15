2015年の活動休止から約9年の時を経て、再び同じ5人でステージに立つSadie。だが、その内実は決して元通りではない。3月18日にZepp新宿で幕を開ける21周年イヤーを前に、ギターの美月がスポニチアネックスの単独インタビューに応じた。それぞれの場所で積んだ「修行」の日々を、バンド内で一歩引いた立ち位置を担う美月ならではの視点から振り返る。（ヴィジュアル系特集取材班）オンラインで行われたインタビュー。画面越しに