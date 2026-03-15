アメリカ・アカデミー賞の授賞式をあすに控え、ノミネートされている映画「国宝」の激励会がロサンゼルスで開かれました。吉沢亮さん主演の「国宝」はアカデミー賞のメーキャップ・ヘアスタイリング賞にノミネートされていて、受賞すれば日本映画としては初めてとなります。ロサンゼルスの日本総領事公邸で14日開かれた激励会には、歌舞伎メークの職人や役者のかつらを結い上げる職人ら関係者が出席し、日本の伝統がハリウッドで評