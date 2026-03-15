◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 日本-ベネズエラ(現地14日、アメリカ/マイアミ)準々決勝のベネズエラ戦に挑んでいる侍ジャパン。5回に2番手として登板した隅田知一郎投手が2ランを浴び、1回途中2失点で降板しました。3点リードで迎えた5回、2番手としてマウンドに上がった隅田投手。先頭に四球を与えるも、続く1番ロナルド・アクーニャJr.選手を空振りの三振に封じます。しかし、1アウト1塁の場面で2番マイケル・ガル