＜WBC＞◇準々決勝◇14日（日本時間15日）◇ローンデポパークほかシンガー・ソングライターのナオト・インティライミ（46）が、自身のXを更新。WBC準決勝を現地観戦し、“奇跡”が起きたことを報告した。ナオトは「やばいやばい！！！すんごすぎ！！大谷選手の先頭打者ホームラン！！」と、侍ジャパン1番の大谷翔平投手（31）が1回裏に同点に追いつく、今大会3本目となる本塁打を目撃したことを報告。さらに「そして、なななんとボ