東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅直結の「グランベリーパーク」が、2026年春に第4弾となるリニューアルを実施します。今春は新規7店舗を含む計8店舗が順次オープンするほか、3月28日・29日の2日間は、AR技術を駆使したアクティビティや足湯が楽しめる恒例イベント「REFRESH PARK 2026」も開催。本記事では、2月から4月にかけて順次オープンする注目のグルメ・ファッション店舗の詳細や、イベント情報を分かりやすく紹介