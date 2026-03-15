5月15日よりWOWOWで放送・配信される連続ドラマW-30『ドラフトキング －BORDER LINE－』の特報映像が公開され、あわせて新キャストが発表された。 参考：三浦貴大が作品にもたらすリアリティ『国宝』に欠かせなかった“観客”としての言葉 『グランドジャンプ』にて連載中のクロマツテツロウによる同名の野球漫画を原作とする本作は、プロ野球チームの凄腕スカウトを主人公とし、華やかなスポーツ