BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ] 2 - 0 [バレンティン バチェロット / アルトゥル ランデルクネク] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第11日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス決勝で、マヌエル ギナ