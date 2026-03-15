Carstay株式会社は、横浜みなとみらい臨海エリアで開催されるイベント「BAY WALK MARKET 2026」に、キャンピングカー「SAny.VAN」を展示すると発表した。 BAY WALK MARKET 2026は、横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA、横浜ハンマーヘッド、DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEADの4施設をつなぐ横浜みなとみらい新港地区の水際線プロムナード（遊歩道）で開催されるイベント。 海沿いの開放的な空