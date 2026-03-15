交際中の女性を刃物で殺害し、遺体を「汚水処理層」に遺棄した50代男の凶悪犯キム・ヨンウが初公判で容疑を認めながらも情状酌量を訴えた。【写真】韓国警察、キム・ヨンウの身元情報公開清州（チョンジュ）地裁・刑事22部（ハン・サンウォン部長判事）は最近、殺人・死体遺棄などの容疑で拘束起訴されたキム・ヨンウに対する初公判を開いた。この日、キム・ヨンウ側は「公訴事実をすべて認め、被害者と遺族に心から謝罪する。遺族