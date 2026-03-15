際立つ活躍ぶりだ。現地３月14日に行なわれたベルギーのチャレンジャープロリーグ（２部に相当）第30節・RFCセラン戦で、ヨンク・ゲンクの横山歩夢は先発。２−２で終わった試合で、23歳FWは１ゴール・１アシストを記録した。開始12分、鋭いドリブルで左サイドを突破し、クロスを供給。ジュリー・ンゾコの先制弾をお膳立てした。さらに37分、今度は自らネットを揺らす。左サイドからカットインし、ペナ角付近で右足を一振