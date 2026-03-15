「BCNランキング」2026年3月2日〜8日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA55Z875R（TVS REGZA）2位REGZA43Z670R（TVS REGZA）3位AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）4位AQUOS XLED4T-C50HP2（シャープ）5位REGZA65Z875R（TVS REGZA）6位REGZA55Z870N（TVS REGZA）7位BRAVIAKJ-43X75WL（ソニー）8位REGZA43M550R（TVS REGZA）9位