ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回はカフェバイトに挑戦。反省点もあったが、楽しい職場だった。（ライターみやーんZZ）連載『タイミーさんが見た世界』をフォローすると、最新記事の更新をメールでお知らせします。カフェでスキマバイト！レジを担当します氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイト。今回はジェラー