野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで日本代表「侍ジャパン」がベネズエラ代表と対戦。4回裏を終えて5－2でリードしている。 ■アクーニャJr.とはアーチ競演 一発勝負となった準々決勝は、1回表にロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）に先頭打者本塁打が生ま