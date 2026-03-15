札幌市で小学生を対象にした無料のスポーツ体験会が開かれ、子どもたちはプロスポーツチームのスクールコーチなどから直接、指導を受けていました。（体験会の様子）「いっせーのーで」札幌市内の白石区体育館で行われたのは、小学生を対象にした無料のスポーツ体験会「プロスポネットSAPPOROチャレンジフェスタ」です。市ではファイターズやコンサドーレなど6つのプ