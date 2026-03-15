湖北省の武漢商学院は11日、同校の食品テクノロジー学院の学生チームが研究開発した春の蘭、夏の蓮、秋の菊、冬の梅という四季の花をモチーフにした上品なデザインのヘルシーな饅頭（マントウ）4個からなる「四時芳譜」のアイデアをある企業が3万元（約69万円）で買い取ったことを明らかにし、注目されている。同校の調理・栄養教育を専攻する丁亦晨（ディン・イーチェン）さんが筆頭となったチームが研究開発したこのヘルシーな中