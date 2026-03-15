スタチュー（立像）およびフィギュアなどを手がけるプライム1スタジオ（東京都台東区）は、アニメ「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場する「綾波レイ」1/4スケール・スタチューのボーナス版の予約受付を、2026年3月3日から直販サイト「プライム1スタジオ オンラインストア」および「EVANGELION STORE」ではじめた。穏やかな表情の頭部パーツはボーナス版だけに付属同作に登場する「綾波レイ」を、全高46センチ、1/4スケールで