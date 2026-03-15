地域の特産品を多くの人に知ってもらおうと、兵庫県丹波篠山市では、イノシシの肉を使った料理を楽しむイベントが開かれています。 丹波篠山市が発祥とされるイノシシの肉を使ったぼたん鍋。「丹波篠山いのしし春まつり」は地元の食文化や観光などの魅力を広く発信するイベントです。 会場には、ぼたん鍋のほかにもハンバーガーやソーセージなど、特産のイノシシの肉を使ったたくさんの料理が集ま