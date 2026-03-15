12日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は、3月21日（土）に岡崎中央総合公園総合体育館で行われる第18節GAME1、日本製鉄堺ブレイザーズ戦で、試合終了後に男性を対象としたバレーボール教室を開催することをクラブ公式サイトで発表した。 この試合では「肉FES男祭り」が開催され、男祭り限定企画として今回のバレーボール教室が実施される。対象と