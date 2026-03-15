時代に合わせた「イメチェン」に迫る みなさんご存知の店や商品、実は時代に合わせて「イメージチェンジ」したことで人気が再燃、新たなファンを獲得しています。企業の「イメチェン」戦略について、河本光正アナ、藤林温子アナ、中野広大アナ、前田春香アナが取材しました。 【写真を見る】袋を開けて中身を取り出すと…“おかん”の顔！？ 赤→白の色変えでオシャレな店にイメチェン！ まずは“赤ちょうちん”から