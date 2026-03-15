ロシアのウクライナ侵攻をめぐり、アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領が和平の「合意を望んでいない」と批判しました。トランプ大統領は14日、NBCテレビのインタビューに応じ、ウクライナ和平について「ゼレンスキー大統領が合意を望んでいないことに驚いている」と主張し、「プーチン大統領には合意の意思があるのだから、ゼレンスキー氏に合意するよう伝えてほしい」と語りました。そのうえで、「ゼレン