14日夜、熊本県阿蘇市で住宅1棟が全焼する火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。火事があったのは、阿蘇市一の宮町宮地の竹原和博さん76歳の住宅です。警察と消防によりますと、14日午後9時半過ぎ、「爆発音とともに炎が上がっている」などの通報がありました。 消防車5台が出て消火にあたり、火は約3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての竹原さんの住宅約170平方メートルが全焼しました。また現場