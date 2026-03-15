将棋の藤井聡太六冠（23）に増田康宏八段（28）が挑戦する棋王戦第4局が栃木県日光市で始まりました。王将戦に続いて棋王戦でも「カド番」の藤井六冠は負ければタイトルを奪われ「五冠」に後退します。【映像】棋王戦第4局の様子（実際の映像）先に3勝したほうがタイトルを獲得する棋王戦五番勝負の第4局は、日光市のホテルで午前9時から増田八段の先手で始まりました。4連覇を狙う藤井六冠はここまで1勝2敗と王将戦と同じく