きのう夜、東京・新宿区の携帯電話販売店に2人組の男が押し入り、現金170万円などを奪って逃走しました。きのう午後10時前、新宿区百人町の携帯電話販売店で客を装って店に入ってきた2人組の男がいきなり、店長の40代の男性にけん銃のようなものを突き付けて「動くなよ」などと脅しました。その後、2人組は男性の手足を店にあったUSBケーブルなどで縛ったうえ、現金およそ170万円と数十台の携帯電話を奪って逃走しました。男性は両