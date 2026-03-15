映画『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）の本ポスターと最新映像が解禁され、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、再び集結したミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルの姿が、公開前から大きな注目を集めている。【動画】『プラダを着た悪魔2』最新映像2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は、ニューヨークでジャーナリストを目指すアンドレアが、誰もが憧れるファッション業界のトップ誌「ランウェイ」