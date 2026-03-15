イランによるホルムズ海峡の封鎖で影響が広がる中、革命防衛隊の元司令官が取材に応じ、日本の船舶なども標的になる可能性があると指摘しました。【映像】攻撃を受け黒煙が上がる船元・イスラム革命防衛隊司令官フセイン・カナニマガディム氏「海上を浮遊する機雷は、通過する船にとって危険なので、私たちは現時点では使っていない」現在も作戦の助言をする元司令官のフセイン氏は、元々、海底に設置してある機雷があり、いつ