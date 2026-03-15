三浦市内全域で営業する「ＨＥＬＬＯＣＹＣＬＩＮＧ」（京浜急行電鉄提供）レンタサイクルを観光だけでなく通勤通学など日常生活にも役立てる目的で、京浜急行電鉄（横浜市西区）は「三浦市エリアシェアサイクル共同事業体」を設立した。今月以降、三浦海岸駅など市内に１５カ所以上のステーション（貸し出し拠点）を順次開設する。夜間のタクシー不足や週末の道路渋滞など、地域の課題を踏まえた。鉄道に接続する２次交通を