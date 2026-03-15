米国のトランプ大統領＝13日、米メリーランド州/Saul Loeb/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は14日、イランとの戦争終結に向けた合意を結ぶ用意はできていないと述べた。どのような条件であれば受け入れられるかについては明言を避けた。トランプ氏はNBCニュースの電話取材で、「イランは合意を望んでいるが、私はまだ合意するつもりはない。条件が十分ではないからだ」と述べた。トランプ氏は、いかなる合意も「非常に強