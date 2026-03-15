東京・上野で4億円以上の現金を奪ったとして逮捕された暴力団の幹部らが、カネの一部を車の購入などにあてていたことがわかりました。警視庁によりますと、暴力団幹部の狩野仁琉容疑者や小池恒児容疑者ら7人は、ことし1月、台東区東上野の路上で現金およそ4億2300万円が入ったスーツケースを盗んで逃走する際、男性に催涙スプレーを吹きかけるなどの暴行を加えた疑いがもたれています。その後の捜査関係者への取材で、狩野容疑者ら