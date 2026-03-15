ロッテは15日、社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動として、認定NPO法人Being ALIVE Japanが運営する「TEAMMATES（チームメイツ）」事業に参画し、昨年に引き続き、新たに小児慢性疾患で長期療養中の赤木陽音（あかぎ はると）くんの入団が決まったと発表した。入団にあたり、本日ZOZOマリンスタジアムでサブロー監督同席のもと、赤木陽音くんの入団会見を行った。赤木陽音くんは2026シーズン終了まで、月1、2回ZOZO