◆準々決勝の球数制限は80球野球日本代表・侍ジャパンの山本由伸投手（27＝ドジャース）が15日（現地14日）、第6回WBC準々決勝のベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）に先発登板。4回4安打2失点と粘りリリーフ陣にバトンを渡した。わずか2球で先制点を失った。初回、1番のアクーニャJr.に先頭打者被弾。1ボール後の真ん中直球を右中間席へ運ばれ今大会初失点を喫した。その裏、大谷翔平の“先頭弾返し”で1−1に追いつてもら