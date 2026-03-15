大谷がベネズエラベンチにニヤリと笑った■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝ベネズエラ戦に出場。3回の好機では申告敬遠で勝負を避けられた。直後に森下翔太外野手（阪神）の3ランなどで逆転に成功したが、その直前の行動にファンが注目している。大谷は負けら