俳優の仕事は、芝居だけでは終わらない。作品を通して多くの方に知っていただけると、名前そのものが評価の対象になる――。庄司浩平が語る、キャリア6年目の現在地。庄司浩平撮影：泉山美代子スタイリスト：Masahiro Hiramatsuメイク：Eita(Iris)○『40までにしたい10のこと』出演をきっかけに感じる変化俳優・庄司浩平の出演作品を放送する特集企画「2ヶ月連続 庄司浩平が煌めいて」が16日(19:00〜)、日本映画専門チャンネ