アクーニャの7球目を巡って不穏な空気■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が14日（日本時間15日）、フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われたベネズエラ戦に臨んだ。5-2とリードした5回無死一塁の場面ではロナルド・アクーニャJr.外野手（ブレーブス）を三振に仕留めたが、その判定を巡って不満が続出。不穏な空気が漂った。