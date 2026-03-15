いつものボブに少しの変化を加えたい大人世代には、襟足に軽さを出した「プチウルフボブ」がおすすめです。レイヤーを控えめに入れることで、上品な落ち着きを保ちつつ、今どきな動きをプラスできます。今回は「TIECHEL 表参道」のスタイリスト@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、派手すぎず、自然に垢抜けて見えるプチウルフボブをご紹介します。 ブラウンが艶めく、ストレートタッチのプチウルフボブ