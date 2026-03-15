筆者の知人A子さんは、歯医者さんや美容院のシャンプー台といった、しばらく横にならないといけない状況になると、気分が悪くなることがありました。普段は誰にも言わず耐えていることが多いですが、ある日、歯医者さんで治療を受けている時に、耐えられないほど気分が悪くなってしまいました。「迷惑だと思われるかな……」不安に思いながらも先生にそのことを伝えると、意外な言葉が返ってきたのでした。 歯医者さんや