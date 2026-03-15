1.しっぽが下がる 猫は感情がわかりにくいといいますね。そんな猫でも感情を表現している部分があります。それがしっぽです。しっぽを見ると、猫が何を思っているのかがわかりますよ。 嬉しいときや愛情を表しているとき、しっぽはぴんと立っていますが、反対にネガティブな感情のときはだらんと下がっていることが多いです。悲しいときもしっぽが下がってしまうでしょう。 ただ、リラックスして力が抜けているときもし