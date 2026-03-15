おうちに居ながらカフェ気分が味わえる、ちょっぴりぜいたくな「スイーツ」を買うなら【カルディ】がおすすめです。今回は、本格クオリティの「スイーツ」をご紹介。季節限定品もあるので、早めにチェックしてみて。 豆にこだわる「コーヒーゼリー」 @ftn_picsレポーターHaruさんが「おうちカフェしたくなる」と大興奮のスイーツが「モカキリマンジャロ コーヒ