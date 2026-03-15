頼みの綱の２人が…10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックを今ふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は20年前の’06年３月17日号『イチロー・松阪が不調で問われる「本当の実力」開幕！WBC「王ジャパン」が抱える?赤信号?爆弾』を取り上げる。このたび４戦全勝で１次ラウンドを突破し、３月15日にマイアミでの準々決勝に挑む侍ジャパン。20年前の’06年に行われた