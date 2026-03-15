ベネズエラと準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨んだ。「3番・中堅」で先発出場した鈴木誠也（カブス）が、初回に盗塁を試みた際に負傷。2回の守備から退いた。その後、「右膝の違和感」が原因と複数の米メディアも報じ、日本人も心配の声が相次いだ。初回1死一塁から四球で出塁した鈴