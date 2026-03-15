ロンドンの外科医が、約2400キロメートル（1500マイル）離れた場所からロボットを操作し、前立腺摘出手術を成功させた。 【写真】メガネ不要の時代が来る？ 目薬での治療研究進む ザ・ロンドン・クリニックのロボット手術専門センターを率いるプロカル・ダスグプタ教授は、ロンドンにあるコンソール（制御装置）からイベリア半島南端のイギリス海外領土であるジブラルタルのセント・バーナー