15日午前、北九州空港で開港20周年を祝う記念式典が行われました。北九州空港は2006年3月16日に開港し、ことしで20周年を迎えます。15日の記念式典には、福岡県の服部知事や北九州市の武内市長など約60人が参加しました。■北九州市・武内市長「開港20周年の日を迎え、新たなチャレンジに踏み出します。今後、旅客では新たなターゲットとして国際線は東アジアのその先、東南アジアを視野に入れていきます。国内線はロー